Крематорій збудують на території Голосківського цвинтаря

ЛКП «Муніципальна обрядова служба» оголосило конкурс на визначення банку, який надасть 60 млн грн кредиту для будівництва крематорію на території Голосківського кладовища. Відповідне оголошення опублікували на сайті Львівської міськради у вівторок, 8 жовтня.

Кредит візьмуть у межах державної інвестиційної програми «Доступні кредити 5-7-9%» у формі невідновлювальної кредитної лінії на 60 місяців. Компенсаційна відсоткова ставка становить не більше ніж 7% річних з можливістю зменшення до 5% річних за умови створення нових додаткових робочих місць. При цьому, ЛКП передасть банку під заставу обладнання, транспорт і нерухомість. Банки можуть подавати пропозиції до 11 жовтня, їхню заявку розглядатимуть упродовж трьох робочих днів.

24 липня депутати Львівської міської ради погодили 60 млн грн кредиту на будівництво крематорію на території Голосківського цвинтаря. Після проведення конкурсу вибір банку додатково погодять із депутатами.

Нагадаємо, проєкт будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря обрали на Всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі у 2021 році. Переможцем конкурсу став проєкт авторського колективу з Маріуполя, які працюють у Берліні. У грудні 2021 року виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови і обмеження для будівництва крематорію.