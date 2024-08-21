На вул. Личаківській, 57 працює аптека

Господарський суд Львівської області зобовʼязав ТзОВ «Аптека №49» сплатити Львівській міській раді майже 1,5 млн грн боргу за оренду комунальних приміщень. Компанія фактично перестала платити за оренду з 2021 року.

Як вказано в матеріалах справи, у 2020 році ТзОВ «Аптека №49» виграло аукціон на оренду комунальних приміщень першого поверху загальною площею 174,2 м2 на вул. Личаківській, 57. За договором, місячна орендна плата становить 48,4 тис. грн, а термін оренди – 5 років.

Із січня 2021 й до вересня 2022 компанія заборгувала за оренду приміщення майже 470 тис. грн. У січні 2023 Господарський суд зобовʼязав орендаря цей борг сплатити. Майже за рік ТзОВ «Аптека №49» цей борг погасило.

Однак із жовтня 2022 й до травня 2024 компанія й надалі не сплачувала оренду й за цей час заборгувала майже 1,5 млн грн, тому Львівська міськрада знову звернулася в суд.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Ольга Бортник позов міськради задовольнила і зобовʼязала ТзОВ «Аптека №49» сплатити майже 1,5 млн грн боргу і 22,5 тис. грн судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТзОВ «Аптека №49» зареєстроване у 1997 році на вул. Личаківській, 57 у Львові. Основними власниками компанії є Ірина та Орест Мандюки. Орест Мандюк – двоюрідний брат колишнього генконсула консул України в Кракові Олега Мандюка. Родина має давній фармацевтичний бізнес.