Львів з «Повернись живим» закупив пікапи, засоби РЕБ та дрони

Львів долучився до збору «Зброєносці» від фонду «Повернись живим» і передав 101,2 млн грн. За ці гроші вдалось придбати 40 автомобілів, 40 засобів РЕБ, 100 квадрокоптерів Mavic 3 та 168 квадрокоптерів Mavic 3Т. Пресслужба Львівської міськради у п'ятницю, 24 січня, повідомила, що придбану техніку передадуть на потреби чотирьох бойових бригад Збройних Сил України.

«Це насправді добрий прецедент співпраці громади Львова, Львівської міської ради й "Повернись живим", де для підтримки чотирьох бригад передаються пікапи, дрони, РЕБи й те, на чому добре знається фонд – важке озброєння. Місто не має змоги купувати важке озброєння, оскільки це заборонено, але має змогу допомагати своєю частиною немілітарною – а це джипи, дрони, РЕБ», – сказав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Придбана техніка та зброя. Фото Романа Балука для Львівської міськради

Львівська волонтерка Софія Дутчак, батько якої служив в 103-й бригаді, долучилася до збору й за два тижні власними силами зібрала понад 1,1 млн грн. Вона розповіла, що регулярно донатить для «Повернись живим».

«Мій батько Тарас Дутчак був добровольцем. Весь той час я старалася допомагати батькові і його побратимам. От зараз вдалося зібрати мільйон, а місяць тому, якраз до річниці від дня батькової загибелі, зі сестрою Яною зібрали півмільйона за два дні. Місяць до того був мій день народження, і мені вдалося за день зібрати 300 тисяч. Тобто це постійна невпинна робота, яка, дуже надіюся, приносить користь. Дуже сильно надіюся, мій тато мене бачить і пишається мною», – розповіла поділилася Софія Дутчак.

Зазначимо, що придбану техніку та зброю передадуть на потреби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Старший лейтенант Грицишин на позивний «Цербер» із 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша розповів, що техніка та зброя, яку передали у межах збору, потрібна під час активних бойових дій.

«Пікапи – це логістика для доставки провізії, БК і особового складу. Гранатомети – це зброя переднього краю, яка дозволяє не допустити ворожу піхоту до наших окопів. Дрони – це засоби спостереження і засоби ураження, оскільки з них також відбуваються скиди й знищуються ворожа техніка і піхота. Засоби РЕБ – це захист життя наших бійців від ворожих дронів. Вся ця техніка допоможе більш ефективно і краще виконувати поставлені завдання і берегти життя військовослужбовців», – сказав військовий.

Додамо, що «Зброєносці» є спільним збором Львова та «Повернись живим». Фонд з допомогою бізнесу, спільнот та донатів усіх українців також зібрав 60 млн грн. Загальна мета збору – 200 млн грн. Збір ще триває і долучитися можна за посиланням.