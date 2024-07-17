Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив порядок отримання відстрочки від призову для військовозобов’язаних, які доглядають за рідними. Тепер доглядальники мають отримати офіційний акт, що підтверджує, що вони дійсно доглядають за рідними, що надає їм право на відстрочку під час дії воєнного стану. Відповідне рішення виконком ухвалив на засіданні у вівторок, 16 липня.

Згідно з новим положенням, право отримати акт про встановлення факту догляду хворого родича мають військовозобов'язані, які доглядають за певними категоріями рідних, зокрема:

хворою дружиною (чоловіком);

дитиною;

батьком чи матір’ю (або батьками дружини/чоловіка).

При цьому, людина, за якою доглядають, повинна потребувати постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії.

Також до цього переліку можуть потрапити люди, як мають одного з батьків (або батьків дружини/чоловіка) з інвалідністю I чи II групи, за умови, якщо немає інших не військовозобов’язаних близьких родичів, а також рідні брати та сестри, баба та дід, онуки людини з інвалідністю I або II групи, за відсутності родичів першого ступеня. Право догляду також поширюється і на рідних третього ступеня спорідненості (дядько, тітка, племінник), якщо відсутні перші два.

Порядок дій для подачі документів

військовозобов’язаний звертається з заявою та пакетом документів у ТЦК та СП про отримання відстрочки від мобілізації;

ТЦК та СП розглядає заяву, перевіряє родинні зв'язки і за результатами перевірки документів скеровує всі матеріали до районного соцзахисту про встановлення факту здійснення догляду;

отримавши матеріали справи працівники соцзахисту контактують із заявником. Після розмови зі соцзахистом чоловік має звернутися у ЦНАП, щоб подати заяву для отримання акту постійного догляду та надати у ЦНАПі копії необхідних документів. Заяву можна подати у найближчому підрозділі ЦНАП Львівської МТГ за попереднім записом;

подані документи ЦНАП надсилає у районний соцзахист. Своєю чергою, працівники управління комісією виїжджають за адресою заявника, підтверджують потребу в постійному догляді і видають акт, який долучається до раніше поданих документів в ТЦК та СП. Заявник буде знати рішення комісії у день проведення перевірки;

заявник може отримати акт двома способами: поштою або прийти особисто у ЦНАП, де він подавав документи;

отриманий акт військовозобов'язаний має передати в ТЦК та СП для подальшого розгляду його заяви про відстрочку.

Комісія при ТЦК та СП за повним переліком документів ухвалює рішення про надання відстрочки чи відмови заявнику.