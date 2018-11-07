Львівська мисткиня творить пейзажі з кропиви і соломи та тче, додаючи кінське волосся

Анна Попова працює у техніці черпаного паперу за японською традицією

КультураОксана Сенишин, сьогодні, 14:10 7360

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Львівська мисткиня Анна Попова збирає льон, кропиву, солому, а потім творить із цього мистецтво – пейзажі у техніці черпаного паперу. Свої трави жінка спершу виварює в розчині лугу. Потім добре їх відбиває молотком, перемелює та розводить у воді.

«Кожна миска з пульпою – інший колір. Є коричневий, є звичайний солом’яний, є чорний колір, є зелений. Якщо я хочу мати різнокольорову гаму в роботі, я мушу мати багато мисок», – пояснила мисткиня Анна Попова.

Цю пульпу жінка зачерпує ситом і гармонійно викладає на полотно. Так народилося майже 40 робіт. Про черпаний папір Анна дізналася майже 20 років тому на пленері в Польщі, однак ця техніка була на європейський манір – із готової целюлози. А як його творили японці – з живих трав – довідалася п’ять років по тому в Лодзі, коли отримала стипендію «GAUDE POLONIA».

Трави мисткиня збирає з весни до осені. В пригоді їй стають найнеочікуваніші рослини.

«До прикладу, збираю кукурудзу. Її листя дає один колір, а з качанів листочки дають світліший, цікавіший колір. І навіть збираю бананову шкірку. З неї теж можна робити дуже цікавий папір: ніжний, тонесенький, який має гарний коричневий колір», – розповіла Анна Попова.

А ще мисткиня творить у батику. Тільки-но повернулася з польського Кельця, де була її тринадцята персональна виставка. Має габаритні друковані пейзажі на льоні. Та тче з вовни, додаючи навіть кінське волосся.

«У мене є гобелен, що називається «Проникнення». Ви б запитали, чи то я обстригла коня? Ну, коня я не підстригла – я до них дуже близько не підходжу. Але одного разу я зустріла сусідку і вона каже: «Може, тобі потрібне кінське волосся? Бо моя мама колись робила сито з кінського волосся, плела. І вже мами немає, а цілий мішок кінського волосся залишився». Ну, я, звісно, погодилася!», – пояснила мисткиня.

Мисткиня брала не одну нагороду за свої доробки на Всеукраїнському трієнале художнього текстилю. А її роботи помандрували до Естонії, Канади, Великобританії, Америки та Польщі.

Зараз жінка передає свої знання з японського черпаного паперу студентам. Бо вже третій рік викладає на кафедрі художнього текстилю у Львівській академії мистецтв.

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