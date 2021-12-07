Львівська облрада на засіданні у вівторок, 7 грудня, прийняла звернення до уряду та Верховної Ради про необхідність скасування плати за доставку (розподіл) природного газу для тих споживачів, які мають підключений газ до помешкань, однак ним не користуються. Звернення підтримали 52 депутати.

Депутати вважають несправедливим, що за послуги розподілу природного газу зобов’язані платити однаково ті, хто користується газом, так і ті, які ним зовсім не користуються. Питання особливо актуальне, зважаючи на наміри підвищити тариф за розподіл газу. Йдеться про те, що в середньому в Україні тариф хочуть підняти з 1,44 грн до 4,14 грн за кубометр. Зокрема, АТ «Львівгаз» планує підвищити тариф на розподіл газу у майже 2,5 раза (до 4,18 грн).

«Є чимало сімей, які володіють будинками в селі, отримані від батьків чи інших родичів. У таких будинках, до яких підведено газ, живуть у теплу пору року, а решту часу вони пустують. Однак, як свідчать численні скарги мешканців, платіжки за постачання газу їм справно приходять, хоч газом у цей час ніхто взагалі не користується. Ці платіжки зовсім немалі і переважно залишаються несплаченими», – йдеться у зверненні депутатів.

Тому депутати Львівської облради закликали звільнити від плати за доставку (розподіл) споживання природного газу принаймні тих споживачів, які газом не користуються. На думку обласних обранців, «це відновить справедливість і зніме соціальну напругу серед населення».