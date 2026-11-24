Візуалізація майбутнього курорту

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 24 листопада, затвердила технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок лісогосподарського призначення, які перебувають у користуванні Славського ДЛГП «Галсільліс» для курорту GORO Mountain Resort. Нагадаємо, для ухвалення цих рішень на засіданні у жовтні забракло голосів депутатів.

Депутати підтримали два рішення, які стосуються передачі загалом майже 176 га лісу під будівництво гірського курорту GORO Mountain Resort біля Славського (83,8 га на території села Волосянка та 92,3 га на території села Верхня Рожанка Славської громади). За проголосували 51 та 53 обранці відповідно. Цього разу питання голосували без жодного обговорення у залі.

Свободівець Йосиф Ситник, посилаючись на інформацію з соцмереж, закликав депутатів, які мають земельні ділянки поблизу курорту, відповідно до законодаства заявити про конфлікт інтересів. У результаті жоден депутат про конфлікт інтересів не повідомив.

Після затвердження технічної документації із землеустрою буде вилучення ділянок в постійного користувача, яким є «Галсільліс», а далі передача їх у користування інвестору. При цьому власником лісових ділянок, як запевняв в. о. гендиректора ЛГП «Галсільліс» Іван Підгородецький, залишається Львівська облрада.

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З осені 2024 року ТОВ «Рожанка парк» та ТОВ «Славскі» у співпраці зі Славською селищною радою почали будівництво всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort. Задекларована сума інвестицій – 140 млн євро. Загальна площа курорту становитиме 1200 га, а реалізувати весь проєкт планують за 15 років.