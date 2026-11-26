Міський центр служби крові працює в лікарні на вул. Миколайчука

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що в бюджеті 2026 року не передбачене державне фінансування центру крові Першого медичного об’єднання Львова. У той час МОЗ повідомило, що 27 млн грн для міського центру крові передбачені в загальній субвенції на заклади служби крові Львівської області, яка становить понад 62 млн грн. Про це МОЗ повідомило офіційними листами, зокрема, Львівську ОВА у серпні та вересні цього року.

За словами Максима Козицького, під час ухвалення Державного бюджету на 2026 рік субвенцію на забезпечення роботи служби крові на Львівщині передбачили з розрахунку на один заклад – Львівський обласний центр служби крові (на вул. Пекарській, 65).

«Перше медичне об’єднання Львова отримало статус суб’єкта системи крові вже після ухвалення Державного бюджету, тому логічно, що його потреб не могли врахувати при визначенні обсягу субвенції.

Офіційно про його новий статус МОЗ повідомило наш департамент охорони здоров’я лише у вересні 2026 року. На той час кошти субвенції вже розподілили. Додаткового фінансування з державного бюджету на потреби другого закладу область не отримала», – зазначив голова ЛОВА у четвер, 26 листопада.

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Натомість на звернення Першого медоб’єднання Львова МОЗ відповіло, що 27,3 млн грн на центр крові міста (на вул. Миколайчука,9) враховані в загальній субвенції для області, яка у цьому році становить понад 62 млн грн.

«Окремо зазначаємо, що у видатках субвенції для обласного бюджету Львівської області у 2026 році на оплату поточних видатків закладів служби крові для виробництва донорської крові та компонентів крові у загальній сумі 62 090,6 тис. грн враховано прогнозовану потребу у донорській крові та компонентах крові та потребу у видатках субвенції для КНП “1 територіальне медичне об’єднання м. Львова” у сумі 27 314,7 тис. гривень», – сказано в листі за підписом заступника міністра охорони здоров’я Євгена Гончара від 4 серпня 2026 року, який є в розпорядженні ZAXID.NET.

Аналогічні суми також зазначені у листі МОЗ за підписом міністра Віктора Ляшка, датованому 11 вересня 2026 року.

«Необхідно терміново привести у відповідність розподіл субвенції згідно з щорічними обсягами обов’язкового задоволення потреб системи охорони здоров’я у донорській крові та компонентах крові, а саме передбачити у видатки субвенції на 2026 рік для КНП “1 територіальне медичне об’єднання м. Львова” у сумі 27 314,7 тис. гривень», – наголосив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, на засіданні Львівської міськради 26 листопада депутати звернулися до Львівської ОВА з вимогою перерахувати 27,3 млн грн на роботу Міського центру служби крові Першого медичного об’єднання.