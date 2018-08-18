Львівська поліція 14 годин шукала 9-річного хлопчика, який спав у кущах на околиці села

9-річного Любомира знайшли у чагарниках на околиці Ставчан

Після 14 годин пошуків поліцейські знайшли зниклого 9-річного хлопчика зі Ставчан Пустомитівського району. Виявилося, що він просто спав на околиці села. До пошуків залучили близько 200 працівників поліції, Нацгвардії, а також небайдужих мешканців Ставчан. Зниклого напередодні хлопця знайшли у суботу, 18 серпня, у чагарниках.

Зі свого будинку хлопець вийшов близько 20:00 п'ятниці, 17 серпня. Він довго не повертався додому, відтак батьки почали самостійно його шукати. Через кілька годин вони звернулися за допомогою до поліції і від 22:30 правоохоронці почали власний масштабний пошук дитини. За словами речниці Нацполіції Львівщини Світлани Добровольської, загалом до пошуків задіяли близько 200 осіб.

«Відразу було піднято весь особовий склад Пустомитівського відділу поліції та інших підрозділів головного управління Нацполіції у Львівській області. До пошуків дитини також були залучені нацгвардійці, місцева влада та небайдужі мешканці. Хлопчика шукали протягом всієї ночі і сьогодні, 18 серпня, близько 13:00 його виявили в селі у чагарниках», – йдеться у офіційному повідомленні поліції.

Після цього хлопця оглянули лікарі. У нього не виявилих жодних ушкоджень, тож дитину одразу повернули до сім'ї. Сам він пояснив правоохоронцям, що пішов гуляти, а коли втомився, то приліг і заснув.

Правоохоронці провели із 9-річним Любомиром та його батьками профілактичну бесіду.