Львівська поліція розшукала водія авто на польських номерах, який втік після ДТП з автобусом

Водій в'їхав у автобус з пасажирами на вул. Стрийській

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 16:5120940

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Львівська поліція розшукала водія авто на польських номерах, який втік після ДТП з автобусом
фото поліції
Авто BMW виїхало на зустрічну смугу і в’їхало у автобус

Патрульні розшукали водія BMW на польській реєстрації, що 25 жовтня в'їхав у автобус МАЗ, що курсував за маршрутом №3а, на вул. Стрийській. Тоді водій залишив авто та втік з місця події. Поліція встановила, що ДТП вчинив 28-річний житель Червонограда.

«На чоловіка склали два протоколи про адміністративне правопорушення: за вчинення ДТП і залишення місця ДТП, вилучено посвідчення водія та винесено постанову за відсутність полісу обов'язкового страхування. Мотиви втечі [водій] не пояснив. Тепер справу буде розглядати Франківський районний суд», – повідомила прес-служба патрульної поліції Львівщини 1 листопада.

Однак у прес-службі патрульної поліції Львівщини відмовились уточнити, у який саме спосіб вдалось розшукати водія, що залишив авто та втік з місця ДТП.

Нагадаємо, що 25 жовтня BMW 525 на польській реєстрації в’їхав у автобус МАЗ, що курсував за маршрутом №3а. Водій BMW та його пасажир одразу втекли з місця події. У момент зіткнення у автобусі перебували 50 пасажирів. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав.

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До теми

У Львові водій авто на польських номерах в’їхав у автобус з пасажирами та втік з місця ДТП ZAXID.NET
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