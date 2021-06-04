Оперативне втручання було непросте, особливо у хлопчика, що вже переніс 50 операцій

У львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ 1 червня проопервали шістьох дітей з різних міст України з однаковим діагнозом: папіломатозом гортані. Це захворювання за короткий час вкладало деяких дітей на операційний стіл до 50 разів. Львівські отоларингологи прооперували їх за новою методикою, яка дозволить маленьким пацієнтам довго не переступати поріг кабінетів отоларингологів.

До Львова діти прибули з Херсона, Івано-Франківська, Тернополя і Хмельницького віком від 3 до 11 років. Усі перенесли не одну операцію через папіломатоз гортані. Папіломи (доброякісні нарости), як пояснив ZAXID.NET завідувач ЛОР-відділення лікарні Федір Юрочко, після операцій відроджувалися дуже швидко. У кого через місяць, у кого через декілька місяців. А 7-річний хлопчик з Херсона останій рік на операційний стіл потрапляв щодва тижні. Він переніс понад 50 оперативних втручань.

«Після 50 операції я вже перестала їх рахувати», – сказала лікарю мама хлопчика.

Після численних операцій цим дітям дошкуляли і папіломи, які знов уз’являлися, і рубці, які утворювалися після операцій.

Операційна бригада, яку очолив Федір Юрочко, під час операцій цих дітей застосувала нову методику, яка дозволяє сповільнити, а у деяких випадках повністю зупинити ріст папілом. Першу операцію за новою методикою отоларингологи ОХМАТДИТу провели у березні цього року і у пацієнтів наразі нема жодних скарг.

Шістьох дітей з папіломатозом гортані прооперували в один день, 1 червня. Хірурги зайшли в операційну о 10:00 і вийшли о 20:00.

«Методику, яку застосували під час операцій цих дітей, ми почерпнули у наших колег з-за кордону. Вона сповільнить, а у деяких випадках повністю зупинить ріст папілом. Ми задоволені своєю роботою, бо вдалося видалити всі папіломи у дітей. У деяких випадках було непросто, особливо під час операції хлопчика з Херсона, який переніс понад 50 оперативних втручань. Але нам все вдалося», – каже Федір Юрочко.

Під час оперативних втручань анестезіолог Володимир Міщук застосував наркоз, при якому ЛОРи оперували без інтубації (трубки у трахеї), на вільному диханні, що суттєво спростило роботу хірургам.

У всіх прооперованих дітей відразу після операції суттєво поліпшилися дихання і голос й усі вони вжепоїхали додому.