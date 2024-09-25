Працівники митниці виявили прихований товар за обшивкою салону

Львівські митники виявили у 19-річного мешканця Рівненщини контрабанду смартфонів на 2 млн грн. Сталося це у середу вночі, 25 вересня. Про це повідомили у Львівській митниці.

В пункт пропуску «Краківець–Корчова» із Польщі прибув мікроавтобус Renault Master, яким керував 19-річний мешканець Рівненської області. Під час огляду його авто працівники митниці виявили прихований за обшивкою салону товар – 168 нових смартфонів Xiaomi. Орієнтовна вартість товару – майже 2 млн грн.

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол, відповідно до ч.1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ. Транспортний засіб тимчасово вилучили.

Ще одну контрабанду виявили в Шегинях напередодні. Перевіряючи автомобіль Mercedes Benz, за кермом якого перебував 74-літній житель Львівщини, митники знайшли серед особистих речей 44 пари навушників Marshall, 16 колонок Marshall та Harma, а також 56 одиниць косметичних засобів RITUALS.

На водія склали протокол про порушення митних правил, відповідно до ч.2 ст. 471 (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами) МКУ. За попередніми даними, вартість товарів становить 500 тис. грн.