Підліток з ортопедами-травматологами, які його рятували

Ортопеди-травматологи Центру дитячої медицини провели операцію підвищеної складності 16-річному підлітку, який у Бродах на мотоциклі зіткнувся з автомобілем і отримав надзвичайно важкі травми: численні переломи, забої, крововилив головного мозку. Ліва нога була зламана у трьох місцях.

До приймального відділення Центру підлітка доставили вночі. Під час обстеження лікарі діагностували поєднану травму: перелом обох кісток лівої гомілки, перелом лівої стегнової кістки, перелом головки лівої стегнової кістки з травматичним вивихом кульшового суглоба. Ліва нога була зламана у трьох місцях. Пацієнт мав численні садна, відкриті рани верхніх кінцівок та внутрішньошлуночковий крововилив головного мозку, повідомили у Центрі.

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Лікарі відділення анестезіології та інтенсивної терапії спершу стабілізували стан хлопця, а тоді команда ортопедів-травматологів розпочала складне хірургічне лікування. Через множинні ушкодження операцію довелося розділити на два етапи.

Під час першого втручання лікарі виконали відкриту репозицію (вправлення) травматичного вивиху кульшового суглоба та відкритий металоостеосинтез головки стегнової кістки. Зламаний фрагмент головки стегнової кістки їм вдалося поставити на місце та зафіксувати трьома спеціальними гвинтами. Переломи стегна та гомілки стабілізували апаратами зовнішньої фіксації.

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Через декілька днів ортопеди-травматологи провели другий етап лікування. Зі стегна вони демонтували апарат зовнішньої фіксації, виконали остаточну репозицію перелому та зафіксували його пластиною. На гомілці апарат зовнішньої фіксації залишили. Водночас додатково поставили на місце великий зміщений уламок великогомілкової кістки, довжиною близько 10–12 см, і зафіксували його двома гвинтами.

«Травма була надзвичайно складною. Окрім перелому стегнової кістки у двох місцях, був ще й травматичний вивих головки стегнової кістки. Саме це максимально ускладнювало операцію та значно підвищувало ризик можливих ускладнень у майбутньому. Ми виконали все відповідно до сучасних принципів металоостеосинтезу, дали хлопцеві найкращі шанси на відновлення»,– каже керівник Клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації дітей, ортопед-травматолог Тарас Москаль.

Наразі повторних великих оперативних втручань хлопець не потребує. Зараз у нього тривала та непроста реабілітація. Фізичні терапевти почали працювати з ним відразу після стабілізації стану. Спочатку зосередилися на профілактиці ускладнень та відновленні толерантності до навантаження, а далі – на контролі тулуба, самостійному сидінні, вертикалізації та формуванні навичок ходьби з допоміжним засобом.

«Головна мета – повернути Дмитру максимальну незалежність у повсякденному житті, допомогти перейти до самостійної ходьби та повернутися до навчання в коледжі», – каже фізична терапевтка Анастасія Льорчак.

Після повного зрощення переломів, орієнтовно через 6–12 місяців, підлітку демонтують пластину та апарат зовнішньої фіксації. Гвинти, які фіксують головку стегнової кістки, залишаться назавжди. Щодо черепно-мозкової травми, то повторні КТ показали, що крововилив поступово розсмоктується.