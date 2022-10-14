Уже через місяць у дівчини будуть рівні ноги

У львівській лікарні св. Луки (колишня 8-а міська лікарні) ортопеди-травматологи провели унікальну операцію, яка допоможе дівчині наростити 4 см кістки на правій нозі. За місяць ноги пацієнтки стануть рівними і приблизно через півроку дівчина зможе вперше взути туфлі на підборах.

У 18-річної Насті діагностували вроджене вкорочення правої нижньої кінцівки на 4 см. Мама помітила, що одна нога коротша, коли доньці було три місяці. З того часу почалися походи по лікарях, спершу львівських, згодом київських. Дівчинка тривалий час була у ремінцях, проходила консервативне лікування, носила спеціальне взуття і спеціальний компенсатор, але це не вирішувало проблеми, лише посилювало, почалися проблеми з хребтом.

Врешті-решт знайомі порадили звернутися на консультацію до професора кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії ЛНМУ ім. Данила Галицького, керівника клініки львівського «Охматдиту» Олександра Королькова. Після консультації Настя наважилася на складне оперативне втручання.

Професор Олександр Корольков повідомив ZAXID.NET, що вони доволі часто оперують дітей зі схожими проблемами. Але найкраще такі операції проводити у віці 8-12 років, коли кістка ще росте. У такому віці дітям проводять малоінвазивні втручання, без накладання апаратів зовнішньої фіксації.

Аби усунути ваду ноги у Насті, довелося робити складну травматичну операцію, але вже через місяць у дівчини будуть рівні ноги і за якийсь час вона зможе взути туфлі на підборах.

Дівчині довелося ламати кістку у стегні і гомілці і встановити апарати зовнішньої фіксації на основі стержнів: один на стегно, другий на гомілку.

«У дівчини кістка за добу виростає на 2 мм: 1 мм у стегні і 1 мм у гомілці. Через місяць довжина ніг у неї буде вже однакова. Тоді апарати, які є на нозі, переводять у режим стабілізації і з ними пацієнтка буде ходити ще 2,5-3 місяці. За цей час молода кістка повністю скостеніє, перебудується і тоді ми знімимо апарати», – каже Олександр Корольков.

Операція, яку професор Олександр Корольков провів спільно з ортопедом-травматологом лікарні св. Луки, к.м.н Назаром Гнатейком, має три позитивні для дівчини моменти: у неї будуть рівні ноги, усунеться перекошення у тазу, яке негативно впливало на стан хребта – викликало формування сколіозу і нестабільності хребта, крижово-поперекового відділу.

Настя і її рідні налаштовані оптимістично. Дівчина може згинати ногу, ходить на милицях, займається лікувальною фізкультурою.

Дитячі ортопеди-травматологи радять батькам при схожих проблемах не зволікати з візитом до лікарів, бо що менша дитина, то легше виправити той чи інший дефект.