Водія мотоцикла зупинили через порушення ПДР

У Львові патрульні інспектори виявили у мотоцикліста посвідчення водія, яке за базою даних було оформлене на жінку. Водій нічого не пояснив поліцейським, тому справу передали слідчим за ознаками підробки документа.

Мотопатрульні зупинили мотоцикл через порушення водієм правил дорожнього руху. Під час огляду документів інспектори перевірили посвідчення водія і з’ясували, що в базі даних цей номер зареєстрований на 26-річну жінку.

«Також поліцейські помітили, що не співпадають шрифти, кольори та категорії, а також інші обов'язкові елементи посвідчення», – пояснили у патрульній поліції Львова.

У патрульних було достатньо підстав вважати документ підробленим, тому вони викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

На 26-річного львів'янина винесли постанову за ч. 6 ст. 121 КУпАП (керування транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів та закріпленим у не встановленому для цього місці).