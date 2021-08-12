Львівські патрульні виявили у 26-річного мотоцикліста посвідчення водія, оформлене на жінку
У Львові патрульні інспектори виявили у мотоцикліста посвідчення водія, яке за базою даних було оформлене на жінку. Водій нічого не пояснив поліцейським, тому справу передали слідчим за ознаками підробки документа.
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Мотопатрульні зупинили мотоцикл через порушення водієм правил дорожнього руху. Під час огляду документів інспектори перевірили посвідчення водія і з’ясували, що в базі даних цей номер зареєстрований на 26-річну жінку.
«Також поліцейські помітили, що не співпадають шрифти, кольори та категорії, а також інші обов'язкові елементи посвідчення», – пояснили у патрульній поліції Львова.
У патрульних було достатньо підстав вважати документ підробленим, тому вони викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
На 26-річного львів'янина винесли постанову за ч. 6 ст. 121 КУпАП (керування транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів та закріпленим у не встановленому для цього місці).