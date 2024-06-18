Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов волонтера та скасував рішення львівських прикордонників про відмову чоловіку в перетині кордону. Позивач представляв громадську організацію «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії» та їхав до Польщі за одним гуманітарним дроном.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, на початку квітня 2024 року у пункті пропуску Рава-Руська, що на кордоні з Польщею, прикордонники відмовили чоловіку у виїзді за кордон. Він не погодився із рішенням прикордонників та звернувся до суду, щоб скасувати цю заборону. За словами позивача, у нього був наказ голови Хмельницької ОВА про надання дозволу на виїзд за кордон, він представляв громадську організацію «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії» та мав привезти з Польщі гуманітарну допомогу – один дрон Dji Mavic 3.

На думку чоловіка, прикордонники у рішенні про відмову в перетині кордону не вказали підстави прийняття цього рішення. У відзиві на позовну заяву представник прикордонників заявив, що чоловік у пункті пропуску не надав «жодних документів, які б дозволяли на законних підставах виїхати за кордон».

Позов розглянув суддя Роман Брильовський, який дослідив усі аргументи сторін. На думку судді, позивач надав необхідні для перетину кордону документи, тому відмова прикордонників є протиправною та підлягає скасуванню. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно призовник через суд зобов’язав ТЦК надати йому відстрочку від мобілізації. Батько позивача має інвалідність другої групи, але у ТЦК на це не зважали. Інший чоловік через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.