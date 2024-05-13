Після ДТП вперше за рік хлопчик став на ноги

12-річний Миколка з Волині до львівського лікарні св. Миколая приїхав у кріслі колісному у січні цього року. Після важкої ДТП він майже рік не вставав на ноги, міг самостійно тримати лише голову. Три місяці з хлопчиком займалися львівські реабілітологи і він вже може самостійно сидіти, їсти і вперше звівся на ноги.

Торік наприкінці весни хлопчик у селі їхав на велосипеді і його збив мотоцикліст. Микола отримав важкі множинні травми. Три місяці він перебував у комі, на межі життя та смерті. Коли він опритомнів, проблеми не закінчилися, почався інший, не менш складний етап – боротьба за те, аби Микола знову міг рухатися, повідомили у Першому ТМО м. Львова.

«Після виходу з коми Микола не міг ковтати, жувати та ходити. Все, що хлопчику вдавалося робити самостійно – це тримати голову. У січні складного пацієнта з Волині скерували на реабілітацію до дитячої лікарні св. Миколая. Тут команда Unbroken Kids на чолі із фізичним терапевтом Сергієм Худою поставила перед собою надзавдання: повернути дитині функціональність та самостійність у побуті», – кажуть у лікарні.

Хлопчик пройшоа три курси реабілітації із невеликими перервами. Щодня він займався з фізичними терапевтами та терапевтами мовлення. І за доволі короткий термін вдалося побороти частину наслідків травми, зокрема, контрактуру –обмеження руху в суглобах. Після трьох місяців занять із спеціалістами Микола нарешті може самостійно сидіти, одягатися та їсти. І ходити, щоправда наразі зі спеціальним допоміжним засобом – трапецією. Перші 20 м від подолав від залу реабілітації до палати.

Хлопчика з лікарні вже виписали додому, його відновлення після ДТП все ще триває. Микола докладає всіх зусиль, аби побороти наслідки травми, щодня долає все більші дистанції.