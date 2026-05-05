Ярмарки проводили на 22 локаціях у різних районах Львова

З нагоди 770-річчя Львова у суботу, 3 травня, у місті провели шкільні ярмарки на 22 локаціях, де збирали гроші для українських військових. Директор департамент освіти і культури ЛМР Андрій Закалюк повідомив, що вдалось зібрати 7,8 млн грн.

«Уже вдруге нам вдалося зібрати таку неймовірну суму на ЗСУ на шкільних ярмарках до Дня міста! Друзі, ви фантастичні! Дякую всім, хто долучився: нашим школам, закладам позашкілля та культури, батькам і дітям, усій потужній спільноті – за організацію, участь та донати», – повідомив Андрій Закалюк.

Міськрада інформувала, що до проведення шкільних ярмарків 3 травня долучалися школи та заклади позашкілля. Ярмарки проводили на 22 локаціях у різних районах Львова.

Зібрані гроші скерують на загальноміський збір коштів на придбання наземних роботизованих комплексів. Також кожна школа самостійно долучатиметься до зборів захисників України – своїх випускників, вчителів чи батьків, від яких отримали запити.

Нагадаємо, що у 2025 році на шкільних ярмарках до Дня міста школярі, батьки та вчителі також зібрали 7,8 млн грн, що у чотири рази перевищило результат 2024 року.