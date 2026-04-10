Урологи допомогли дитині позбутися важкої вродженої вади і далі жити повноцінним життям

Команда урологів Центру дитячої медицини провела складне поетапне вручання 5-річному хлопчику з Львівщини, у якого діагностували одну з найтяжчих форм гіпоспадії – вродженої патології, яка порушувала нормальне сечовипускання і без лікування унеможливлювала повноцінне життя в майбутньому. У хлопчика було значне викривлення статевого члена, а отвір уретри розташовувався в ділянці калитки.

Хлопчик перебував під наглядом лікарів упродовж кількох років, однак через складні життєві обставини та відсутність постійної батьківської опіки проведення оперативного лікування довгий час було неможливим. Він частину життя провів у дитячому будинку, що суттєво ускладнювало підготовку та післяопераційний догляд при таких складних втручаннях, повідомили у лікарні.

Утім, за співпраці медиків, батьків і соціальних служб було ухвалено рішення про проведення операції. До команди, яка оперували хлопчика, увійшли урологи Андрій Поцюрко, Ігор Гримак, Данило Іваськевич, Богдан Гижа, Наталія Пляцко, анестезіолог Віра Приймакова і операційна медсестра Галина Ших. Урологи провели дитині оперативне втручання, застосувавши поетапну методику Duckett (1986) – сучасний підхід, який дозволяє значно зменшити ризик ускладнень.

Суть методики: з тканин крайньої плоті урологи формують нову уретру. На першому етапі вона не з’єднується з основною уретрою. Новостворена уретра загоюється без потрапляння сечі, що значно знижує ризик утворення нориць і рубців, а сеча тимчасово відводиться катетером. Через 3-6 місяців проводять другий етап – з’єднують новостворену уретру з основною. Така поетапність дає можливість досягти високих функціональних результатів. За словами урологів, понад 90% пацієнтів після лікування мають повністю відновлену функцію без серйозних ускладнень.

Після таких втручань дуже важливо забезпечити дитині відповідний догляд: дитина повинна перебувати в лежачому положенні до 15–20 днів, і це критично важливо. І хлопчику вдалося створити відповідні умови, тож після операції він добре адаптувався, катетер зняли без ускладнень, усе добре загоїлося.

Нині урологи відзначають: у хлопчика є повністю сформована уретра від верхівки голівки до калитки, правильне формування тканин, відсутність ускладнень і стабільний стан.

Без хірургічного лікування, твердять лікарі, така патологія призвела б до серйозних фізичних та психологічних наслідків у дорослому житті. Успішна операція дала дитині шанс у майбутному жити повноцінним життям, створити сім’ю і не відчувати обмежень через вроджену ваду.