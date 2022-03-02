Із України щодня виїжджають кілька десятків тисяч жінок і дітей, які рятуються від російської війни

Команда волонтерів львівської ІТ-компанії SoftServe розробила ресурс, що допомагає моніторити ситуацію на кордонах України з Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою, аби ті, хто виїжджає з України, спланувати дії з огляду на завантаженість пунктів пропуску. Про це ZAXID.NET повідомили у SoftServe.

Відстежувати ситуацію на кордонах України можна у цій таблиці. Окрім інформації про кількість транспортних засобів і пішоходів у тому чи іншому пункті пропуску, а також приблизного розрахункового часу на перетин кордону, у таблиці є посилання на телеграм-чат за кожним пунктом пропуску. Дані, що надходять від людей на кордонах, автоматично оновлюють таблиці, також дані подають прикордонники, а волонтери перевіряють усе це.

Якщо ви перетинаєте кордон:

Додайтеся у Telegram-чат для пункту пропуску, який ви перетинаєте (останній стовпчик в таблиці),

Заповніть спеціальну форму для актуалізації інформації. Такі форми окремі для кожної країни. У ній потрібно вказати пункт пропуску та скільки кілометрів вам залишилося до нього (інструкція, як порахувати відстань тут). Також за бажання ви можете повідомити додаткову інформацію,

Далі ця інформація з'явиться в таблиці, окрім того розрахується орієнтовний час очікування.

Якщо ви плануєте перетнути кордон, то просто моніторте таблицю і додайте чат за вашим пунктом пропуску, де люди діляться актуальною інформацією.

Як інформував ZAXID.NET, лише у пунктах пропуску в Закарпатській області від 24 лютого до 1 березня кордони на виїзд перетнули 140 тис. біженців. На українсько-польському кордоні у Львівській області для біженців відкриють три додаткових пункти пропуску. З території Львівщини у Польщу виїхали понад 100 тис. людей.

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