Ігор Портнов виїхав з України 23 березня і досі не повернувся

Журналісти сайту «Наші гроші. Львів» з’ясували, що син чиновника часів Віктора Януковича Андрія Портнова зміг виїхати з країни як волонтер за фальшивим поданням. У Львівську обласну військову адміністрацію подали лист від неіснуючої ГО «Народна самооборона» без жодних ідентифікуючих ознак цієї організації та підробленою печаткою, яка й попросила внести Ігоря Портнова у систему «Шлях». Про це антикорупційне видання повідомило 28 листопада.

Нагадаємо, син першого заступника голови Адміністрації президента Януковича Ігор Портнов у березні виїхав з України через пункт пропуску «Краківець» на Львівщині як волонтер і не повернувся. Чоловік призовного віку в період воєнного стану зміг виїхати з країни завдяки тому, що Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему «Шлях» як особу, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць. Підставою цього стало звернення від ГО «Народна самооборона».

«Наші гроші. Львів» надіслали запит в ЛОВА і отримали копію цього документа. Емблема на листі – копія логотипу ГО «Народна самооборона Львівщини», на якому затерли назву області. Також немає коду ЄДРПОУ ні на печатці, ні загалом у реквізитах організації. У підписі голови ГО не зазначено прізвища. Голова ГО «Народна самооборона Львівщини» Артем Хмиз підтвердив, що жодних листів для виїзду Портнова їхня організація не надсилала.

Підроблений документ, який надіслали в ЛОВА з проханням випустити за кордон Ігоря Портнова

Лист надіслали в ЛОВА на електронну пошту, але хто адресат – тепер теж важко встановити. Бо через велику кількість звернень листи на скриньці ЛОДА зберігаються нетривалий час.

Однак чиновники Львівської адміністрації заперечили, що саме вони внесли Портнова в систему «Шлях».

«Станом на той період, коли було звернення, була така процедура, що ні ОВА, ні її працівники не були адміністраторами системи «Шлях» і, як наслідок, ми не мали жодних можливостей вносити відповідні дані в систему «Шлях», – пояснив «Нашим грошам» перший заступник голови ЛОВА Андрій Годик.

Він додав, що лише з травня адміністрація почала оформляти дозволи на перетин кордону наказами ЛОВА. За його словами, раніше рішення приймала Державна прикордонна служба. Від коментарів ДПСУ відмовилася через захист персональних даних.