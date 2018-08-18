Львівський автобус, що розбився під Перемишлем, поїхав іншою дорогою через черги на кордоні

Автобус упав із 30-метрового схилу

Автобус, який вночі 17 серпня потрапив у ДТП поблизу Перемишля, мав їхати до Відня іншою дорогою. Як повідомив порталу nowiny24.pl почесний консул України у Перемишлі Александр Бачик, автобус із туристами зі Львова декілька разів намагався перетнути кордон з Польщею у різних пунктах пропуску, але всюди були черги.

«Автобус їхав зі Львова – дорослі і діти їхали на відпочинок до Відня. За попередньою поки непідтвердженою інформацією, спершу водій поїхав у Корчову (пункт пропуску Краківець – Корчова – ред.). Повернувся звідти, бо там була черга і поїхав у Шегині – Медика. Там теж була черга. Вирішив їхати до Кросцєнка (пункт пропуску Смільниця – Кросцєнко – ред.), а далі до Перемишля, щоб виїхати на автостраду», - заявив консул.

Як повідомляв ZAXID.NET, 17 серпня автобус львівської туристичної фірми «Аккорд-тур» потрапив у ДТП за 40 км від польського міста Перемишль. Автобус, який віз туристів зі Львова до Відня на крутому повороті протаранив захисні бар’єри та перевертаючись скотився схилом кілька десятків метрів. Унаслідок аварії загинули двоє жінок віком 30 та 31 рік та один чоловік, особа якого встановлюється. В автобусі подорожували 54 людини, у тому числі чимало дітей.

За словами слідчих, 42-річний водій їхав зі швидкістю 70-80 км/год хоча на цьому відрізку діє обмеження швидкості у 30 км/год. Експертиза встановила, що водій був тверезий.