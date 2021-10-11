Урочисте відкриття виставки «100 років самотності» пройшло 1 жовтня за участі генерального директора Львівського палацу мистецтв Юрія Візняка (на передньому плані)

Дві роботи львівського художника Олега Сусленка зняли з виставки «100 років самотності» у Львівському палаці мистецтв через кілька днів після відкриття. В адміністрації Палацу мистецтв заявили, що роботи Сусленка, основним елементом яких є фрази «Suck my dick» і «Кiss my ass», зняли після скарг відвідувачів. Сам художник назвав цей інцидент актом цензури.

Виставка «100 років самотності» відкрилась у Львівському палаці мистецтв 1 жовтня. В експозиції представлено 120 робіт, зокрема, графіка, скульптура, живопис – в тому числі твори Василя Бажая, Ігоря Яновича, Миколи Бабака, Влодка Кауфмана, Олега Сусленка та інших сучасних художників. Виставку, яку відкривав особисто генеральний директор Палацу мистецтв Юрій Візняк, представили на офіційному сайті для «обміну думок, для огляду та відчуття прекрасного».

Зникнення з експозиції своїх робіт випадково виявив сам Олег Сусленко, відвідавши виставку 10 жовтня. Неофіційно йому пояснили, що їх забрали на третій день після відкриття з міркувань цензури. Як стверджує Сусленко, про вилучення робіт його не попереджали і він досі не отримав жодних пояснень.

«Якось так вийшло, що створюючи цю виставку ми всі разом між собою узгодили певний соціальний конструкт та договір (художники, огранізатори, куратори), що всі один одному довіряють. Звичайно, паперових договорів не було. Але всі запевнили, що ми один одному довіряємо. На виставці мали бути роботи різні, від класиків до молодих митців, – розповів Олег Сусленко ZAXID.NET. – Моє рішення взяти участь у виставки було предметом величезних сумнівів та вагань. Мені було дивно уявити себе на цій території. Тому я дуже довго думав. Але мені було цікаво подивитись, що буде. Ну і сталась така ситуація, реакція прилетіла, але через три дні. Хоча було би логічно, якби установа відразу сказала, що цей художник їм не підходить через якісь певні правила чи переконання. Але оскільки роботи було схвалено, повішано, виставку відкрито, тому виникає питання, за яким саме пунктом правил їх зняли».

Олег Сусленко. Suck My Dick, акрил, гірлянда, 2018

Олег Сусленко. Kiss My Ass, акрил, 2019

Головний художник Палацу мистецтв Орест Скоп стверджує, що причиною зняття робіт з експозиції стали скарги відвідувачів. «Почали скаржитись відвідувачі. До нас приходять батьки з дітьми, а зараз кожна дитина може прочитати англійською, що там написано. Якби ми були приватною галереєю, ми могли би собі дозволити все, що хочемо. Проте ми є державною установою, тому маємо бути відповідальними», – сказав Орест Скоп у коментарі ZAXID.NET. – Звичайно, сучасне мистецтво є провокативним, але як державна установа ми маємо пильнувати, щоб зайвих провокацій не було».

Орест Скоп також наголосив, що у виставки був куратор, тому працівники Палацу мистецтв просто не догледіли, що саме написано на картинах. Натомість куратор виставки Тарас Табака обтічно прокоментував скандал зі зняттям робіт Сусленка. «Мені не соромно підняти тему самотності, містичного реалізму в західноукраїнських традиціях всупереч барокальним уявам про наше мистецтво. Але кожна регіональна структура існує в рамках своїх правил, котрі ми маємо толерувати», – вважає він.

41-річний художник Олег Сусленко народився у Жовкві, навчався в Ужгородському коледжі мистецтв та Львівській Національній академії мистецтв на відділі графічного дизайну. з 2014 року – викладач кафедри графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв, куратор кафедральної експериментальної платформи сучасного мистецтва «Галерея ЦЕ». Живе і працює у Львові.