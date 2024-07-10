Сандей Аделаджа, який заснував секту «Посольство Боже»

Залізничний районний суд Львова звільнив від покарання підозрюваного у шахрайстві й відмиванні доходів 43-річного Сергія Лардугіна. Справу закрили через терміни давності, який закінчився у серпні 2023 року. В опублікованій в судовому реєстрі ухвалі йдеться, що Сергій Лардугін був одним з чотирьох керівників релігійної організації «Посольство Боже» Сандея Аделаджі, яка впродовж 2007-2008 років видурили у львів'ян 3,6 млн грн. Шахраї переконували парафіян оформлювати кредити, закладати житло під заставу й вкладати гроші в «Посольство Боже».

Згідно з матеріалами справи, Сергій Лардугін, який є уродженцем села Рокитне на Рівненщині, видурював гроші разом з Лесею й Олександром Олексюками та Романом Ревком. Шахраї мали економічну освіту та досвід роботи в банках. Керівницею секти була Леся Олексюк, яка організовувала бізнес-семінари, вмовляла слухачів оформлювати кредити й надавати під заставу нерухомість. Шахраї заявляли, що навчать парафіян примножувати гроші.

Нагадаємо, що у 2017 році псевдопасторам призначили умовні терміни. Однак прокуратура оскаржила це в апеляції. У серпні 2023 року Залізничний райсуд Львова на 10 років ув'язнив Лесю Олексюк. Ще по вісім років тюрми отримали Олександр Олексюк та Роман Ревко. Крім цього, вони мали виплатити 14 ошуканим людям понад 28 млн грн.

Сергій Лардугін позиціонував себе як успішний бізнесмен та шукав людей, які опинилися у скрутному становищі, щоб оформити на них кредити. У своїх проповідях він разом з іншими псевдопасторами розповідав, що завдяки їм люди зможуть розвивати здібності в фінансово-економічній сфері й це є «божественним благословенням». Псевдопастори переконували, що за користування кредитними грошима виплачуватимуть парафіянам від 30 до 50% річних. Загалом з 2007 по 2008 рік їм вдалося привласнити 3,6 млн грн.

В ухвалі йдеться, що одна з потерпілих уклала кредитний договір на 100 тис. доларів (станом на 2007 рік – 505 тис. грн). Також подружжя, яке відвідувало події «Посольства Божого» у 2007 році, погодилося взяти 100 тис. доларів кредиту й заклало під заставу двокімнатну квартиру. Чоловік та жінка вирішили залучити ще одне подружжя, яке погодилося оформити 41 тис. доларів кредиту й також закласти під заставу свою квартиру.

Крім цього, шахраї переконали трьох жінок, чиї чоловіки зловживали алкоголем, отримати кредит у банку й вкласти їх у бізнес «Посольства Божого». Таким чином псевдопастори отримали 127 тис. доларів (станом на 2007 рік – 641,4 тис. грн). Подібними способами псевдоцерква у Львові залучала гроші до початку 2009 року. Згідно з ухвалою, Сергій Лардугін займався легалізацією вкрадених грошей й купував нерухомість у Львові, Сколе, селі Керниця та Пустомитах.

Сергій Лардугін та його адвокат подали до суду клопотання, в якому просили закрити справу через те, що термін давності злочину закінчився 26 серпня 2023 року. Вони наголосили, що обвинувачений не переховувався від суду й з 26 травня 2022 року по 11 вересня 2023 року перебував на військовій службі. Прокурор не заперечував щодо закриття справи. У суді одна з потерпілих у суді не погодилася з клопотанням й заявила, що Сергій Лардугін не відшкодував їй збитків.

Колегія суддів у складі Андрія Ліуша, Наталії Палюх та Богдани Гедз звільнили від відповідальності Сергія Лардугіна, якого звинувачували у шахрайстві та відмиванні незаконних доходів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 ККУ). Справу можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Нагадаємо, що 57-річний нігерієць Сандей Аделаджа 1994 року заснував секту, яка діяла під виглядом протестантської церкви «Посольство боже». Рада єпископів України у 2008 році заявила, що пастор насправді займається антибіблійною діяльністю. У 2008 році правоохоронці звинуватили Аделаджі в шахрайстві. Загалом секті вдалось ошукати в Україні понад 600 людей й завдати їм 52 млн грн збитків.