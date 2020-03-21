Львівський політик запустив власну «гарячу лінію» про коронавірус

На всіх білбордах з рекламою «гарячої лінії» вказане ім'я Ігора Васюника

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 13:5613200

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Львівський політик запустив власну «гарячу лінію» про коронавірус
фото ZAXID.NET
Один з десятків білбордів з рекламою «гарячої лінії» поблизу «Львівводоканалу» на вул. Зеленій

Колишній народний депутат Ігор Васюник запустив у Львові власну безкоштовну «гарячу лінію» «Стоп-Коронавірус», де студенти-медики надають консультації щодо симптомів та поширення коронавірусу. На вулицях Львова з'явилися десятки білбордів з рекламою цієї «гарячої лінії» і самого Ігора Васюника.

Про запуск безкоштовної «гарячої лінії» повідомив сам Ігор Васюник на своїй сторінці у Facebook. За його словами, консультації про коронавірус надають студенти-медики, які мають повну середню спеціальну медичну освіту. Кол-центр «гарячої лінії» розташований у приміщенні львівського медичного центру «Дельта Мед», офіційною співласницею якого є 25-річна донька Васюника.

Як розповіла ZAXID.NET помічниця Ігоря Васюника Тетяна Овчаренко, «гаряча лінія» працює щодня з 08:00 до 21:00, студенти-консультанти працюють у дві зміни по вісім людей. Одна людина за зміну заробляє приблизно 400 грн.

За словами Овчаренко, у Львові встановлено не менше 50 білбордів з рекламою «гарячої лінії», яка частково замінила попередні рекламні щити, де Васюник рекламувався як «автор закону про електроний квиток в Україні» і «Безкоштовний транспорт – це реально!». На нових рекламних щитах з рекламою «гарячої лінії» також надруковане ім'я Ігора Васюника, якого розглядають як одного з ймовірних кандидатів на виборах мера Львова восени 2020 року.

Варто зауважити, що мешканці Львова можуть скористатися послугами щонайменше п'яти «гарячих ліній» з питань коронавірусу – від міськради (1580, цілодобово), ЛОДА (260-19-18), урядова «гаряча лінію» (1545), Національна служба здоров’я (1677) і МОЗ (0 800 505 201).

Втім, Тетяна Овчаренко переконана, що ще одна «гаряча лінія» зайвою не буде, а допоможе диспетчерам служби «103» та інших «гарячих ліній» впоратись із навантаженням. За її словами, впродовж перших трьох днів роботи «гаряча лінія Ігора Васюника» прийняла 320 дзвінків – переважно від людей, що підозрюють у себе симптоми коронавірусу.

«Консультанти є медиками, вони чітко знають симптоми ГРЗ, коронавірусу, звичайної застуди. Вони розпитують у людини про симптоми. Якщо у неї симптоми ГРЗ, то вони радять самоізолюватись, дотримуватись карантину, нагадують правила гігієни, – розповіла ZAXID.NET Тетяна Овчаренко. – Якщо ж потрібно симптоматичне лікування, то вони радять звернутись до сімейного лікаря, допомагають підписати декларації з лікарями, також ми маємо контакти сімейних лікарів, які погодились консультувати людей телефоном. Якщо є симптоми коронавірусу, людей запитують чи вони були за кордоном чи були в контакті з такими людьми. Їм радять буди в самоізоляції, а при погіршенні симптомів (утруднене дихання, висока температура) надають контакти медиків».

Нагадаємо, що 20 березня стало відомо про перший підтверджений випадок коронавірусу у Львові. У місті уже тиждень запроваджений карантин та закриті усі заклади, крім аптек, продуктових магазинів, магазинів з побутовою хімією, пошт, банків. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також допустив введення у Львівській області режиму надзвичайної ситуації.

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