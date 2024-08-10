Яворівський районний суд виніс вирок уродженцю Івано-Франкового Андрію Р., який самовільно покинув військову частину та три місяці був удома. Суд призначив йому 5 років і місяць увʼязнення.

Як вказано в матеріалах справи, Андрій Р. служив у одній із військових частин на Львівщині. У період із 13 квітня він самовільно залишив частину й був відсутній на службі до 13 липня. З 14 липня за самовільне залишення частини він перебуває під вартою.

В суді Андрій Р. свою провину визнав і підтвердив обставини справи. З його слів, ці три місяці він був удома і проводив вільний час на власний розсуд. Просив суд суворо його не карати, адже він хоче й надалі служити в ЗСУ.

Враховуючи обставини справи, суддя Яворівського райсуду Наталія Швед визнала Андрія Р. винним за ч. 5 ст. 407 ККУ та призначила 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.