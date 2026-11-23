З кожної послуги сутенерка брала 50% заробітку

Франківський районний суд Львова виніс вирок уродженці Бердичева за сутенерство та торгівлю людьми. Юлія Середюк через інтернет вербувала жінок, пропонувала їм роботу за кордоном, яка пов’язана з наданням сексуальних послуг. За скоєне суд призначив їй 1 рік іспитового строку.

За матеріалами справи, з березня по травень 2026 року обвинувачена через телеграм шукала соціально незахищених жінок і пропонував їм заробітки у Польщі та Молдові. В оголошенні жінка зазначала, що робота пов’язана з наданням платних сексуальних послуг.

Юлія Середюк запропонувала роботу жінці за кордоном, яка була у скрутному матеріальному становищі та мала на утриманні малолітніх дітей. Під час розмови вона розповіла, що робота пов’язана з наданням інтимних послуг. За умовами вона змогла б заробляти 150 євро за одну годину. Також з кожної вартості замовленої послуги вона мала б віддавати 50% обвинуваченій. Середюк також переконувала жінок, що така робота є законною.

За даними слідства, переконавши жінку, Юлія Середюк купила їй квиток на автобус до Молдови. Жінка виїхати за кордон не встигла, сутенерку затримали правоохоронці на автовокзалі під час супроводу потерпілої.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Йдеться також про те, що окрім пошуку жінок для роботи за кордоном обвинувачена займалася сутенерством і у Львові. Вона шукала клієнтів, розміщувала оголошення в інтернеті з фотографіями жінок, потім організовувала зустрічі та отримувала оплату.

У суді обвинувачена визнала вину повністю та щиро розкаялася. Суддя Степан Дзеньдзюра визнав Юлію Середюк винною у торгівлі людьми (ч. 1 ст. 149 ККУ) та сутенерстві, яке було вчинене повторно (ч. 1, 2 ст. 303 ККУ), і призначив п'ять років тюрми, але замінив покарання на один рік іспитового строку. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.