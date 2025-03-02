Чоловіки вдягали балаклави та погрожували потерпілим вбивством

Залізничний районний суд Львова визнав винними у розбої Віталія та Богдана Іванусів та ув'язнив їх на дев'ять та десять років з конфіскацією майна. Вони мають виплатити одному з потерпілих 292,5 тис. грн моральної та матеріальної компенсації. У вироку йдеться, що обвинувачені обіцяли потерпілим обміняти гривні на злоті й нападали в балаклавах та з пістолетами. Загалом Віталій та Богдан Івануси викрали 700 тис. грн.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені є уродженцями села Волиця Львівського району. Перший напад вони вчинили у квітні 2017 року. Потерпілий у суді розповів, що 27 квітня 2017 року він опублікував в інтернеті оголошення, що хоче придбати польські злоті за певним курсом та у той же день. Йому зателефонував чоловік і запропонував зустрітися у селі Малехів біля Львова. Чоловіки, які обіцяли продати злоті, давали потерпілому вказівки, якими вулицями рухатися. Він зупинився на вказаному місці, підійшли нападники, які були в балаклавах, й почали погрожувати йому вбивством. Потерпілий перелякався, віддав 192,5 тис. грн й згодом зателефонував поліцейським.

Наступний злочин обвинувачені скоїли 23 червня 2017 року. Вони знову одягнули балаклави, підійшли до потерпілого, який був в автомобілі Volkswagen Golf, й притулили йому до скроні зброю. Чоловік віддав нападникам сумку з грошима, в якій було 216 тис. грн. Потерпілий розповів, що також хотів обміняти гривні на злоті, йому зателефонував чоловік і попросив приїхати в Малехів. Спочатку нападники були без масок і він встиг їх запам'ятати.

Згодом, 5 січня 2018 року, Івануси також запропонували обміняти гривні на злоті й запропонували потерпілому приїхати в Муроване. Обвинувачені напали на чоловіка, коли той перебував в салоні Mercedes Sprinter. Він намагався втекти, але все ж віддав їм сумку, де були документи та 290 тис. грн. Після цього потерпілий викликав поліцію. Поліцейські вистежили та затримали грабіжників. Чоловіки чинили опір правоохоронцям.

Під час судових засідань Віталій та Богдан Івануси не визнали провину та відмовились давати свідчення. Суддя Іванна Іванюк визнала їх винними у розбої (ч. 2, ч. 4 ст. 187 ККУ) та ув'язнила на дев'ять та десять років із конфіскацією майна. Обвинувачені мають виплатити одному з потерпілих 192,5 тис. грн матеріальної та 100 тис. грн моральної компенсації. Також вони мають сплатити 7 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.