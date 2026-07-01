У суді обвинувачений вину не визнав

Залізничний районний суд Львова виніс вирок 45-річному водієві Maserati, який їхав на швидкості 142 км/год без посвідчення водія, вчинив смертельну ДТП на вул. Городоцькій у Львові, після чого втік. Мешканець Львівщини отримав 7 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами протягом 3 років.

За матеріалами справи, аварія сталася 20 червня 2025 року близько 20:30 на вул. Городоцькій у Львові. 45-річний уродженець Дрогобича Іван Дарнобит кермував Maserati Levante без водійських прав по місту на швидкості 142 км/год, в’їхав в авто Hyundai Getz. Внаслідок удару Hyundai Getz зіткнувся ще з одним автомобілем – Renault Symbol, а після цього збив двох пішоходів. Як встановило слідство, окрім цього водій Maserati у той же час на вул. Городоцькій, 276 збив пішохода та втік з місця аварії. В результаті від отриманих травм один пішохід помер, а інший отримав травми середньої тяжкості.

У суді обвинувачений вину не визнав та зазначав, що аварія сталася не з його вини. Зокрема чоловік стверджував, що нібито їхав на швидкості 60 км/год. Водночас у суді він не зміг пояснити, чому втік з місця аварії.

Суддя Андрій Ліуш визнав Івана Дарнобита винним за ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тілесні ушкодження середньої тяжкості, та залишення потерпілого в небезпечному для життя стані без допомоги), призначивши йому 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати протягом трьох років. Також він має сплатити понад 72 тис. грн на користь держави за експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

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