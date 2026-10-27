Комісія призначила виплату батькові померлого військового у розмірі 2,27 млн грн

Львівський окружний адміністративний суд відмовив батькові померлого військовослужбовця ДПСУ у виплаті 15 млн грн. Військовий помер від повторного інфаркту під час реабілітації у санаторії у селищі Немирів, що на Львівщині. Раніше комісія призначила виплату у розмірі 2,27 млн грн.

За матеріалами справи, які оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся батько старшого солдата, який проходив службу в одному з мобільних прикордонних загонів Державної прикордонної служби України. 13 листопада 2024 року військовослужбовець помер у реабілітаційному санаторії у селищі Немирів Яворівського району Львівської області. Причиною смерті став повторний інфаркт міокарда.

ВЛК підтвердила, що захворювання, яке призвело до смерті військового, пов’язане із захистом Батьківщини. У листопаді 2025 року батько загиблого воїна звернувся до Міноборони, щоб отримати одноразову грошову виплату. Загальна сума, яку йому призначили, – 2,27 млн грн. Водночас чоловік вважає, що він має право на виплату у розмірі 15 млн грн.

У матеріалах справи зазначається, що висновок ВЛК про захворювання із захистом Батьківщини не є достатньою підставою для виплати.

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«Разом із тим матеріали справи не містять доказів того, що смерть настала внаслідок поранення, контузії, травми чи каліцтва, отриманих у період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, участі у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони. Так само відсутні докази існування причинного зв’язку між смертю та такими ушкодженнями. Водночас зазначені обставини самі по собі не є достатніми для виникнення права на одноразову грошову допомогу у розмірі 15 000 000 грн», – йдеться у рішенні.

Суддя Олена Крутько у задоволенні позову відмовила повністю. Суд визнав, що рішення адміністрації ДПСУ та наказ прикордонного загону не суперечать законодавству, тому підстав для їх скасування немає. Відтак рішення щодо виплати одноразової матеріальної допомоги визнані правомірними. На рішення суду можна подати апеляційну скаргу протягом 30 днів з дня проголошення рішення.