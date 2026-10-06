Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову у звільненні зі служби сержанта, який самовільно залишив військову частину. Його рапорт мають розглянути повторно, врахувавши висновки суду.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2026 року, до суду звернувся сержант, якому у грудні 2025 року встановили третю групу інвалідності. Військовий звернувся з рапортом про звільнення зі служби, але отримав відмову. Після цього він подав позов до суду.

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У матеріалах справи вказано, що наприкінці жовтня 2025 року сержанта скерували до медзакладу, звідки він втік. Із 3 листопада сержант перебуває у СЗЧ, про що повідомили Державне бюро розслідувань. Після встановлення третьої групи інвалідності сержант поштою звернувся до військової частини з рапортом про звільнення зі служби.

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Військова частина підтвердила наявність підстав для звільнення з військової служби, але повідомила, що не може звільнити сержанта з військової служби, оскільки він перебуває у СЗЧ.

Цю справу розглянув суддя Ростислав Кузан, який дослідив усі матеріали та аргументи.

«Призупинення служби (частина 2 статті 24 Закону № 2232) означає лише те, що військовий тимчасово не виконує обов’язків і не отримує забезпечення. Це не позбавляє його статусу військовослужбовця і, відповідно, права на звільнення за законом. Крім цього суд звертає увагу, що в матеріалах справи відсутні докази призупинення позивачу військової служби та відкриття кримінального провадження через СЗЧ», – вказано у рішенні.

У матеріалах справи зазначено також, що закон не забороняє звільняти військового, чия служба призупинена через СЗЧ.

«Наявність відкритого кримінального провадження також не блокує право на звільнення за станом здоров’я. Твердження відповідача, що звільнення можливе лише після вироку, є помилковою інтерпретацією, яка порушує конституційне право на охорону здоров’я», – вказано у рішенні.

Суддя визнав протиправною відмову військової частини звільнити позивача зі служби, частину зобов’язали повторно розглянути рапорт з врахуванням висновків суду. Рішення ще можна оскаржити.