Львівський суд звільнив з-під варти заступника мера Яворова під заставу ₴88,1 тис.

Галицький районний суд Львова 5 січня дозволив звільнити з-під варти заступника міського голови Яворова Андрія Гаращука, якого напередодні затримала поліція за подозрою у хабарництві. Як заявив мер Яворова Павло Бакунець, гроші його заступникові підкинули. У ході судового засідання також з’ясувалось, що жінка, яка принесла гроші Гаращуку, є підозрюваною в іншій справі, а також уже кілька разів фігурувала в якості хабародавця.

Як заявив у ході судового засідання 5 січня адвокат Андрія Гаращука, напередодні у кабінет його підзахисного зайшла жінка, поставила конверт з грошима на стіл і втекла. Гаращук одразу ж вийшов за нею з вимогою забрати конверт назад, але за дверима уже чатувала поліція. В результаті Андрія Гаращука затримали за підозрою в отриманні хабаря у розмірі тисячі доларів США, за що він нібито мав вирішити питання про встановлення у Яворові двох пунктів обміну валюти.

Проте, за словами мера Яворова Павла Бакунця, його заступник не має жодного впливу на подібні рішення. Мер Яворова прямо назвав вчорашній інцидент «спробою підставити порядну і чесну людину».

«Ця жінка зробила спробу дискредитувати роботу Яворівської міської ради. Всі дозволи на встановлення МАФів були надані ще багато місяців до цього і жодної причини їй приходити до мого заступника не було. Андрій Гаращук не має жодного стосунку до видачі дозволів, він не є депутатом і таких рішень не приймає. Це була спроба підставити порядну і чесну людину», – заявив міський голова Яворова Павло Бакунець.

Цікаво, що жінка, яка принесла конверт, є підозрюваною в іншій судовій справі. А ще з адвокатського середовища стало відомо, що вона «підкидувала конверти» у кількох схожих справах.

Нагадаємо, що 4 січня прес-служба Національної поліції поширила офіційне повідомлення про затримання на хабарі заступника мера одного з міст Львівщини. При цьому у повідомленні не вказувалось ні прізвище затриманого, ні місто.

У ході судового засідання 5 січня з’ясувалося, що обшук і просвічуванню ультрафіолетом рук підозрюваного нічого не виявили – тобто гроші у руки він не брав. Як і не вчинив жодного спротиву слідству, надав усі необхідні документи, відповів на запитання правоохоронців навіть до прибуття адвокатів. Крім того, про доброчесність підозрюваного у письмовій формі заявили десятки громадських активістів та депутатів різних рівнів рад та різних політичних партій. Також про підтримку Андрія Гаращука заявили місцеві священники, а понад 10 людей заявили про свою готовність взяти його на поруки.

Проте Галицький районний суд Львова ухвалив найважчий з можливих запобіжний захід – утримання Андрія Гаращука під вартою з можливістю сплати застави у 88,1 тис. грн. За інформацією ZAXID.NET, Андрій Гаращук уже сплатив заставу і був звільнений з-під варти.

Рішення суду і загалом цю ситуацію також прокоментував лідер парламентської фракції «Самопомочі» Олег Березюк, який також прибув до Галицького райсуду, хоча обвинувачений у харбарництві Андрій Гаращук не є членом цієї партії.

«Ще одна прикра ілюстрація ницості державної влади країни, яка не стоїть на захисті закону, людини, а стоїть на захисті конкретних злочинних угрупувань, які захопили владу в країні. При такій безглуздій позиції прокуратури, яка нічого не показала, і сильній стороні захисту, прийняте рішення є ознакою залежності. Це наступ на місцеве самоврядування. А ще це демотивує нормальних, чесних, професійних людей іти у владу і будувати свій дім. Адже цей дім захоплений бандитами, які захопили судову і слідчу владу в країні. Рано чи пізно це закінчиться фіаско цього бандитського угрупування», – заявив народний депутат Олег Березюк.