Усі роботи планують завершити до кінця грудня та з січня розгортати по 40-50 додаткових місць

У львівському Центрі легеневого здоров’я проводять реконструкцію кисневої системи та з січня планують розгортати додаткові місця для хворих на коронавірус. Як повідомив гендиректор Любомир Рак, загалом у медзакладі буде 220 додаткових місць.

«Зараз ми проводимо реконструкцію усієї кисневої системи у нашій лікарні, щоб ми могли поставити ще один газифікатор. Майданчик для нього вже готовий, ми чекаємо на обладнання. Ми встановлюємо газифікатор і тоді зможемо розгорнути ще 200-220 ліжок для пацієнтів з Covid-19 та його ускладненнями», – сказав гендиректор центру Любомир Рак.

Усі роботи планують завершити до кінця грудня та з січня розгортати по 40-50 додаткових місць. За словами гендиректора, персонал готовий до прийому більшої кількості пацієнтів, але у медзакладі бракує медсестер.

Зараз у реанімаційному відділенні Центру легеневого здоров’я є 12 ліжок для важких хворих, які постійно заповнені, а також до 10 людей постійно перебувають на апаратах ШВЛ.

Нагадаємо, що через збільшення кількості хворих на коронавірус у львівській лікарні швидкої допомоги до кінця року планують облаштувати 350 додаткових місць.