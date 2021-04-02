Станом на 2 квітня у Львові зайнято уже 67% ліжко-місць для хворих на коронавірус

У львівському Центрі легеневого здоров’я 1 квітня запрацювала нова киснева станція, завдяки якій медики можуть подати кисень до 130 уже розгорнених ліжок. До травня у медзакладі планують облаштувати ще 100 додаткових місць з централізованою подачею кисню для пацієнтів з ускладненнями від коронавірусу.

Збільшення кількості ліжок зумовлене різким зростанням темпів зараження Covid-19 на Львівщині. За останню добу до львівських лікарень госпіталізували понад 100 хворих на коронавірус. Станом на 2 квітня у Львові зайнято уже 67% ліжко-місць для хворих на ковід.

«Від сьогодні можемо прийняти на лікування 300 пацієнтів з ковідними пневмоніями та забезпечити їх якісним киснем. В умовах стрімкого поширення вірусу і збільшення потреби у госпіталізації важких хворих, плануємо до 1.05.21р. розгорнути ще 100 додаткових ліжок з централізованою подачею кисню для пацієнтів із ускладненнями Covid-19», – повідомили у Центрі легеневого здоров’я.

Наразі у медзакладах Львова із 1578 облаштованих місць для хворих на коронавірус, вільними залишаються близько 500.

Нагадаємо, що через зростання темпів зараження коронавірусом у Львові посилили та продовжили жорсткий карантин до 12 квітня.