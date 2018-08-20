Львівський університет заборонив зйомки еротичного фільму у науковій бібліотеці

Зйомки короткометражної еротичної трагікомедії «Порядна львівська пані» повністю фінансуються за рахунок держбюджету

КультураКатерина Родак, 20 серпня42079

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Львівський університет заборонив зйомки еротичного фільму у науковій бібліотеці
фото Богдана Зельмана
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Адміністрація Львівської національного університету ім. Івана Франка заборонила знімати сцени короткометражної еротичної трагікомедії «Порядна львівська пані» в університетській науковій бібліотеці, оскільки такі зйомки можуть зашкодити репутації університету.

З проханням про зйомки творці фільму звернулись до адміністрації ЛНУ ім. І. Франка в кінці липня. Коли там ознайомилися зі сценарієм майбутнього фільму, то з'ясували, що він, м'яко кажучи, суперечить рішенню Науково-методичної ради Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І.Франка, яка у грудні минулого року вирішила давати дозволи на зйомку фільмів лише науково-популярного характеру, а також тих, що сприятимуть промоції Львівського університету і читання загалом.

«З огляду на те, що представлений сценарій фільму «Порядна львівська пані» не відповідає рекомендаціям науково-методичної ради, а також що окремі епізоди цього фільму представляють сховища історичних документів, давні книги тощо в далекому від академічного контексті і можуть викликати небажані і шкідливі для репутації бібліотеки та університету асоціації у проханні про зйомки кінострічки адміністрація Львівського університету відмовила», - розповів ZAXID.NET речник Львівського університету Олег Вівчарик.

Зйомки трагікомедії «Порядна львівська пані» режисерки Наталії Пасеницької стартували у Львові 14 серпня. Зйомки проходять на площі Ринок, поблизу Вірменської церкви, на вулиці Коперніка, у Львівській обласній клінічній лікарні тощо. Всі витрати на виготовлення фільму (995 тис. грн) фінасуються Держкіно.

Нагадаємо, що наукова бібліотека Львівського націоналнього університету, що з кінця XVIII ст. розташована у будинку на вул. Драгоманова, 5, є однією з найстаріших і найбільших в Україні, а її інтер'єри часто приваблюють кінематографістів.

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