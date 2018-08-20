Львівський університет заборонив зйомки еротичного фільму у науковій бібліотеці

Інтер'єр наукової бібліотеки постійно приваблює режисерів, однак отримати дозвіл на зйомки вдається не всім

Адміністрація Львівської національного університету ім. Івана Франка заборонила знімати сцени короткометражної еротичної трагікомедії «Порядна львівська пані» в університетській науковій бібліотеці, оскільки такі зйомки можуть зашкодити репутації університету.

З проханням про зйомки творці фільму звернулись до адміністрації ЛНУ ім. І. Франка в кінці липня. Коли там ознайомилися зі сценарієм майбутнього фільму, то з'ясували, що він, м'яко кажучи, суперечить рішенню Науково-методичної ради Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І.Франка, яка у грудні минулого року вирішила давати дозволи на зйомку фільмів лише науково-популярного характеру, а також тих, що сприятимуть промоції Львівського університету і читання загалом.

«З огляду на те, що представлений сценарій фільму «Порядна львівська пані» не відповідає рекомендаціям науково-методичної ради, а також що окремі епізоди цього фільму представляють сховища історичних документів, давні книги тощо в далекому від академічного контексті і можуть викликати небажані і шкідливі для репутації бібліотеки та університету асоціації у проханні про зйомки кінострічки адміністрація Львівського університету відмовила», - розповів ZAXID.NET речник Львівського університету Олег Вівчарик.

Зйомки трагікомедії «Порядна львівська пані» режисерки Наталії Пасеницької стартували у Львові 14 серпня. Зйомки проходять на площі Ринок, поблизу Вірменської церкви, на вулиці Коперніка, у Львівській обласній клінічній лікарні тощо. Всі витрати на виготовлення фільму (995 тис. грн) фінасуються Держкіно.

Нагадаємо, що наукова бібліотека Львівського націоналнього університету, що з кінця XVIII ст. розташована у будинку на вул. Драгоманова, 5, є однією з найстаріших і найбільших в Україні, а її інтер'єри часто приваблюють кінематографістів.