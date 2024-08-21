Продукція львівського виробника продається у 43-х країнах світу

Львівська компанія Kormotech, що виробляє корм для котів і собак під різними брендами, всередині серпня першою з українських компаній цієї ніші вийшла на ринок Єгипту. Її продукція представлена в офлайн-зоомережах країни. Про це повідомляє пресслужба Kormotech.

Компанія бачить великий потенціал для свого росту в Єгипті, адже в країні є попит на якісний і доступний корм для домашніх тварин, говорить один із топ-менеджерів компанії Василь Яцишин.

«Ми завжди враховуємо особливості національного менталітету країн, куди заходимо. Єгипет – арабська ісламська держава, тому ми маємо дотримуватися харчових вимог цієї країни, зокрема, їжа для котів та собак має бути сертифікована відповідно до стандарту халяль», – додав він.

Kormotech вже відвантажив для мереж Єгипта 80 тонн продукції і готується до постачання ще 78. Угоду з єгипетським дистриб’ютором компанія підписала півтора роки тому, після цього 9 місяців тривала реєстрація бренду.

Додамо, що продукція компанії Kormotech представлена у 43 країнах світу. У червні компанія повідомила про вихід на ринок Південної Кореї. Один з її заводів працює у Литві.

ТОВ «Кормотех» входить до групи родини Вовк Ростислава та Олени Вовк. Братові і сестрі також належить ПрАТ «Ензим», засноване їхнім батьком Орестом Вовком на основі державного підприємства «Львівський дріжджовий завод».