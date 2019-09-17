Львівський військовий похвалився в Instagram втечею від поліції на автомобілі

22-річного Артема Панюту раніше неодноразово штрафували за порушення ПДР

Львівські патрульні викликали в управління 22-річного військового, який похвалився в Instagram втечею на Mercedes ML350 від кількох автомобілів поліції. В ніч на вівторок, 17 вересня, Артем Панюта опублікував на своїй сторінці в Instagram кілька коротких роликів, на яких була зафіксована втеча від поліції та низка порушень ПДР, вчинених вже після зупинки патрульними. Після цього військовий поїхав на Яворівський полігон, де зараз відбуваються міжнародні військові навчання Rapid Trident.

Як пояснила ZAXID.NET речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій, один із екіпажів патрульної поліції помітив Mercedes ML350, який проїхав перехрестя на червоне світло, і передав іншим екіпажам орієнтування на зупинку автомобіля-порушника. Врешті автомобіль з військовим наздогнав екіпаж тактичної поліції (ТОР), який проїжджав неподалік. За словами Катерини Рибій, водій не чинив опору і зупинився після того, як йому зробили попередження по гучномовцю.

Водночас опубліковані Артемом Панютою відео свідчать, що він намагався втекти від патрульних, з'їжджаючи з вул. Зеленої на сусідні вулички. На відео також чути слова пасажирів авто, які дають поради куди краще їхати, а після того, як помітили екіпаж тактичної поліції, радять йому зупинятись.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика

Після зупинки поліцією Артем Панюта опублікував в Instagram ще кілька відео з порушеннями ПДР. Однак близько 14:00 вівторка, 17 вересня, його аккаунт було видалено.

Судячи з опублікованих Панютою відео в салоні автомобіля було щонайменше троє осіб, які разом їздили Львовом від 23:00 понеділка до 07:00 вівторка, після чого вирушили на Яворівський полігон. На останньому відео Артем Панюта у військовій формі дає сигнали танкісту з'їхати зі спеціальної платформи.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика

За словами Катерини Рибій, 22-річний Артем Панюта і раніше порушував ПДР – на нього складали постанови за непристебнутий ремінь, проїзд на заборонний сигнал, перевищення швидкості та дрібну ДТП. Вночі на нього склали постанову за проїзд на червоне, а тепер ще оштрафують за їзду площею перед Оперним театром – на одному з опублікованих Панютою відео зафіксовано, як його автомобіль проїжджає повз фонтан у пішохідній частині проспекту Свободи.

Про самого Артема Панюту відомо небагато. Йому 22 роки і він є випускником Національної академії сухопутних військ (отримував навіть подяку за «добросовісне виконання поставлених завдань»). У серпні 2018 року Галицький райсуд Львова оштрафував його на 340 грн за нічну ДТП на трасі Львів-Краковець. Тоді він був за кермом своєї Skoda Octavia.