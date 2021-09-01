24-річний львів’янин Іван Панас, про якого раніше ZAXID.NET повідомляв як про одного із рекордсменів з нетверезого керування автомобілем, отримав черговий штраф на 51 тис. грн. Суд також прийняв уже друге рішення конфіскувати у порушника автомобіль.

Йдеться про 24-річного Івана Панаса, якого у червні цього року арештували на 15 днів за регулярне керування автомобілем BMW 525 під наркотиками. У 2019 році Івана Панаса чотири рази зупиняли за кермом у стані наркотичного сп’яніння. А від початку 2021 року патрульні зупиняли Івана Панаса нетверезим ще 9 разів. Чоловік не сплачує штрафи і ігнорує рішення судів, однак іноді приходить на засідання. В одному із судових засідань Іван Панас заявив, що автомобіль BMW 525 належить його матері і він бере його без дозволу. Найчастіше чоловіка затримували нетверезим за кермом на Сихові, де він мешкає.

17 червня Сихівський районний суд прийняв рішення арештувати Івана Панаса на 15 днів. У цьому ж рішенні вказано, що у нього мають конфіскувати автомобіль BMW 525. Андрій Панас не подавав апеляцію на рішення суду, отож воно мало бути виконане через 10 днів після винесення – 27 червня.

Після арешту Іван Панас не виправився і знову почав керувати автомобілем без водійських прав та у нетверезому стані. Зокрема, 2 липня Панаса затримали патрульні під наркотичним сп’янінням на проспекті Шевченка в центрі Львова. При цьому він знову був за кермом автомобіля BMW 525. З постанови суду незрозуміло, чи це було вже інше авто такої ж моделі, чи виконавчій службі не вдалося конфіскувати попередню машину.

Іван Панас відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння і не прийшов у суд, коли цю постанову розглядали. Суддя Людмила Фролова під час засідання 20 серпня наклала на Івана Панаса максимальний передбачений законодавством штраф – 51 тис. грн. Окрім того, суд уже вдруге прийняв рішення конфіскувати автомобіль BMW 525 у водія-порушника.

Сукупна сума штрафів, які наклали суди на Івана Панаса упродовж 2021 року становить 397,8 тис. грн, а прав його позбавили загально на 80 років. У львівських судах є матеріали ще кількох адміністративних справ щодо нетверезого керування Івана Панаса, тому ці цифри ще можуть зрости.

Нагадаємо, що з 17 березня в Україні посилилась відповідальність за нетверезе керування. Зокрема, тепер мінімальний штраф за таке порушення становить 17 тис. грн, водіїв можуть арештувати на 15 діб та конфіскувати у них автомобілі. Окрім того, якщо суд кілька разів позбавляє водія прав, то кожен новий термін заборони керування додається до попередніх. Втім попри суттєві зміни у законодавстві, реально покарати серійних водіїв-порушників не завжди вдається. Вони не приходять на суди, ігнорують штрафи та продовжують їздити без водійського посвідчення.