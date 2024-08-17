Спортивний журналіст 24 каналу та воїн-аеророзвідник 37 окремої бригади морської піхоти Ігор Саджениця зробив перший удар по м'ячу на матчі «Карпати-Динамо». Військовий виконує бойові завдання у Херсонській області. Зазначимо, що матч 3-го туру Української Прем'єр-ліги на стадіоні «Україна» у Львові відбувся у суботу, 17 серпня. Завершився поєдинок рахунком 1:3 й перемогою «Динамо». Відео ZAXID.NET

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