Львівська фірма, що торгує продуктами харчування, не сплатила 4,2 млн грн податків

Львівську фірму, що займається продажем продуктів харчування, викрили на несплаті 4,2 млн грн податків. Під час розслідування збитки державі повернули, справу ще розглядатиме суд.

Як розповіли в теруправління БЕБ Львівщини, компанія, що займається продажем продуктів харчування, не сплатила до державного бюджету 4,2 млн грн. Підприємство зареєстроване та перебуває на податковому обліку в Головному управлінні Державної податкової служби у Львівській області.

«Слідством встановлено, що бухгалтер компанії відобразив у фінансовій та податковій звітності товариства понад 23 млн грн неповернутої в строки поворотної фінансової допомоги. Її невключення до «Інших доходів» дало можливість занизити податок на прибуток та податок на додану вартість на 4,2 млн грн», – йдеться в повідомленні БЕБ.

Бухгалтеру фірми повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 212 ККУ). Під час досудового розслідування бухгалтер визнав свою вину. Завдані державі збитки відшкодували в повному обсязі. Справу ще розглядатиме суд.