Львівського торговця продуктами викрили на несплаті понад 4 млн грн податків
Львівську фірму, що займається продажем продуктів харчування, викрили на несплаті 4,2 млн грн податків. Під час розслідування збитки державі повернули, справу ще розглядатиме суд.
Як розповіли в теруправління БЕБ Львівщини, компанія, що займається продажем продуктів харчування, не сплатила до державного бюджету 4,2 млн грн. Підприємство зареєстроване та перебуває на податковому обліку в Головному управлінні Державної податкової служби у Львівській області.
«Слідством встановлено, що бухгалтер компанії відобразив у фінансовій та податковій звітності товариства понад 23 млн грн неповернутої в строки поворотної фінансової допомоги. Її невключення до «Інших доходів» дало можливість занизити податок на прибуток та податок на додану вартість на 4,2 млн грн», – йдеться в повідомленні БЕБ.
Бухгалтеру фірми повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 212 ККУ). Під час досудового розслідування бухгалтер визнав свою вину. Завдані державі збитки відшкодували в повному обсязі. Справу ще розглядатиме суд.