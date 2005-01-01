Львів’ян і гостей міста запрошують на відзначення 100-річчя УНР та Дня Соборності України

У Львові відзначатимуть проголошення незалежності УНР та День Соборності

У понеділок, 22 січня, у Львові відзначатимуть 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки та День Соборності України. Львів’ян та гостей міста запрошують до участі в тематичних заходах, які відбуватимуться впродовж усього дня.

Як повідомили в прес-службі ЛМР, о 13:00 покладатимуть квіти та запалюватимуть лампадки на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища, а також до могили Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького. Опісля відбудеться панахида.

О 13:20 відбудеться покладання квітів до Меморіалу воїнам Української Галицької Армії на Личаківському кладовищі та запалення лампадок на могилах Держсекретаря військових справ ЗУНР Дмитра Вітовського, коменданта Січових стрільців Михайла Галущинського, керівника і засновника «ПЛАСТу» Олександра Тисовського, воїна УГА Северина Левицького. О 13:40 відбудеться вшанування пам’яті президента Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича, та о 13:45 покладання лампадок до могил воїнів АТО на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища. Опісля відбудеться екуменічна панахида.

О 15:00 на пішохідному мосту над алеєю в парку «Погулянка» відбудеться акція «Міст єдності». Опісля відбудеться акція «Мій герой».

О 16:30 на площі навпроти пам’ятника Тарасові Шевченку урочисто розгорнуть прапор та відслужать молебень за Україну. А о 17:00 тут відбудеться громадське віче.

Завершаться заходи урочистою академією у Національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької. Початок академії – о 18:00.