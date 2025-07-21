«Алярм Фест» відбудеться біля ротонди у парку Франка

Поблизу ротонди у парку імені Івана Франка, 26-27 липня, відбудеться «Алярм Фест». На фестивалі збиратимуть гроші на дрон Vampire для 66-ї ОМБр. Організатори з пластового фонду «Алярм» розповіли, що готують для львів'ян ярмарок українських брендів, фудкорт, літературні події та концерт.

Фестиваль працюватиме з 13:00 до 21:00. «Ми хочемо нагадати, наскільки важливе волонтерство. Львів із перших днів повномасштабного вторгнення був потужним осередком допомоги – і ми дуже хочемо підтримувати цю хвилю далі. На фестивалі можна буде пройти курс тактичної медицини, сплести маскувальну сітку, політати на симуляторі FPV-дронів, поспілкуватися з кінологами про поведінку тварин під час вибухів і навіть скласти дрон самостійно», – розповіли організатори «Алярм Фесту».

Зазначимо, що входом на подію буде будь-який донат на дрон Vampire для 66-ї бригади. Також на відвідувачів чекає книжковий ярмарок, фотозона з портретами за донат. Ввечері будуть виступи таких виконавців, як Макс Пташник, Shmiska, Абіє та інших. За оновленнями та анонсами можна стежити на сторінці фестивалю.

Додамо, що заснований на базі «Пласту» благодійний фонд «Алярм» з початку повномасштабного вторгнення передав військовим допомоги на 188 млн грн.