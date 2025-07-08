Під час сильного буревію у Львові в понеділок, 7 липня, п’ятеро перехожих тримали вуличні стенди з іменами загиблих військових, встановлені на площі Ринок, щоб вони не впали на землю. Відео поширила в тік-тоці користувачка @annettekkt, а 8 липня його поширив міський голова Львова Андрій Садовий. «Дякую за цю небайдужість. За гідність. За людяність», – прокоментував він.