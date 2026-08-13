Російський агент повідомляв росіянам також графіки вильотів та посадок бойових гелікоптерів

СБУ викрила агентурну мережу російської розвідки, до якої входило 14 людей, що «полювали» за F-16 та Mirage 2000. Мова про львів’янина, який адміністрував телеграм-канал, і 13 його підписників. Агентурну мережу ліквідували за особистої координації очільника СБУ Олександра Поклада.

Як повідомила СБУ 13 серпня, військовій контррозвідці спецслужби вдалося нейтралізувала масштабну агентурну мережу російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), завдяки якій ворог міг завдати ракетних ударів по авіаційних базах ЗСУ. Росіяни могли планувати та проводити атаки по аеродромах українських військ з бойовими літаками F-16 та Mirage 2000.

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Спочатку російське ГРУ залучило до співпраці львів’янина, який адміністрував телеграм-канал про авіацію. Росіяни звернули на нього увагу, бо він публікував у прокремлівських чатах фотографії бойових літаків ЗСУ.

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Щоб виконати вороже завдання, агент задіяв 13 своїх підписників, які мають фотоапарати та проживають поблизу авіаційної інфраструктури Сил оборони.

Вони мали фотографувати українські аеродроми, військові літаки, їхні екіпажі і техперсонал, а також фіксувати часові інтервали зльотів і посадок бортів нібито для ТГ-каналу львівського блогера.

Для цього фігуранти використовували професійні фотокамери, з якими маскувалися у покинутих будівлях або на відкритій місцевості біля авіабаз. Зроблені фото зберігали в онлайн-сховищі, доступ до якого заздалегідь отримали від агента. Потім він передавав фотоматеріали своєму куратору з РФ, особу якого вже встановлено Службою безпеки.

Російський агент повідомляв росіянам також графіки вильотів та посадок бойових гелікоптерів. Такі розвіддані він отримував від командира авіаційної ескадрильї ЗСУ, який з власної ініціативи надавав інформацію.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено смартфони і цифрову фототехніку із доказами роботи на ворога, а також знімки авіаційних об’єктів Сил оборони.

Крім цього, співробітники СБУ заблокували 4 канали та 10 тематичних груп у телеграмі, де відбувалося поширення фото та інших даних про авіапідрозділи ЗСУ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому агенту, його спільнику та військовому про підозру за вчинення злочинів проти основ національної безпеки. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

«Протидія російським спецслужбам, які прагнуть розхитати ситуацію в Україні зсередини, є одним із головних пріоритетів СБУ сьогодні. Ми активно посилюємо контррозвідувальний режим, бо розуміємо: ворог і надалі намагається завдати шкоди оборонному потенціалу нашої держави і дестабілізувати український тил, не маючи знаних успіхів на фронті. Ця реалізація – це черговий приклад нашої системної роботи у цьому напрямку. Кожному, хто погодиться працювати в інтересах РФ, варто усвідомити: СБУ обов’язково притягне вас до відповідальності», – зазначив очільник СБУ Олександр Поклад.