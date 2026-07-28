Внаслідок удару 15-річному юнакові діагностували струс головного мозку, перелом верхньої щелепи та кісток носа

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок львів’янину, який побив 15-річного хлопця. Причиною конфлікту стала сніжка, яку хтось із підлітків кинув в автівку. Внаслідок удару хлопець отримав перелом щелепи та кісток носа. За скоєне суд призначив йому 1,5 року обмеження волі.

За матеріалами справи, інцидент стався 30 листопада 2023 року в селі Оброшине біля Львова. Причиною конфлікту стала сніжка, яку група підлітків кинула в авто Mitsubishi Outlander. Після того як сніжка потрапила в лобове вікно кросовера, Олексій Самусевич почав наздоганяти неповнолітніх.

Одного з хлопців йому вдалося наздогнати у гаражі, куди хлопець забіг та попросив про допомогу. За словами свідків, чоловік витягнув підлітка з приміщення на вулицю та почав його шарпати за одяг. Коли в конфлікт втрутився хлопець із цієї компанії та попросив його відпустити, обвинувачений розвернувся та вдарив його ліктем в обличчя. Внаслідок удару 15-річному юнакові діагностували струс головного мозку, перелом верхньої щелепи та кісток носа, а також інші травми.

У суді обвинувачений свою вину не визнав. Він розповів, що діти влучили сніжкою в лобове вікно, через що він змушений був виїхати на зустрічну смугу та зупинити авто. За його словами, він не наносив жодних ударів, а підліток вдарився об лікоть нібито випадково.

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Враховуючи обставини справи, суддя Євген Данилів визнав Олексія Самусевича винним в умисному тілесному ушкодженні середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 ККУ) та призначив 1,5 роки обмеження волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.