Калинівський районний суд Вінницької області виніс вирок львів’янину за ухилення від мобілізації. Обвинувачений відмовився від бойової повістки, аргументуючи це тим, що після передачі Україною зброї НАТО воювати за українських громадян мають країни Альянсу. Суд призначив йому три роки позбавлення волі.

За матеріалами справи, Євген Саєнко отримав повістку та на початку вересня пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнали придатним до військової служби. Того ж дня, 11 вересня 2024 року, йому намагалися вручити повістку, згідно з якою він мав 13 вересня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Проте чоловік відмовився від отримання повістки, і у вказаний день чоловік так і не з’явився.

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У суді Євген Саєнко розповів, що відмовився від повістки, оскільки вважає, що після передачі Україною своєї зброї НАТО саме вони повинні воювати та захищати країну та громадян. Суддя Євген Сєлін визнав Євгена Саєнка винним за ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначив покарання – три роки позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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