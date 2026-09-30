Затриманому Олегу Гришанкову винесли вирок

Сихівський районний суд Львова виніс вирок 43-річному львів’янину Олегу Гришанкову, який, погрожуючи ножем, силою утримував неповнолітню перехожу, щоб захиститись від ТЦК. Йому призначили покарання – три роки та вісім місяців позбавлення волі. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, 9 травня цього року на вул. Кавалерідзе у Львові військовослужбовці Сихівського РТЦК та СП разом із поліцією проводили заходи з оповіщення. Побачивши їх, перехожий намагався втекти.

Щоб уникнути спілкування з військовими та правоохоронцями, втікач спершу розпилив в очі одному з військовослужбовців перцевий балончик. Розуміючи, що втекти не вдасться, чоловік підбіг до групи підлітків, схопив 13-річну дівчину та приставив їй до горла ніж.

«Побоюючись за своє життя через приставлене до шиї лезо, дитина не мала змоги чинити опір. Таким чином нападник тривалий час не відпускав її. Військовослужбовці ТЦК та СП попередили чоловіка про застосування зброї, і лише після цього він відпустив дівчину», – розповіли в прокуратурі.

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Фізичних травм дитина не отримала, а у військовослужбовця РТЦК та СП діагностували опіки обох очей.

Нападником виявився неодноразово судимий за крадіжки мешканець цього ж мікрорайону. Суд визнав Олега Гришанкова винним у незаконному позбавленні волі малолітньої і умисному заподіянні легкого тілесного ушкодження військовослужбовцю (ч. 2 чт. 146, ч. 2 ст. 350 ККУ) та призначив покарання – три роки та вісім місяців позбавлення волі.