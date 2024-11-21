Шевченківський районний суд Львова виніс вирок Сергію Якімову, який видурив у львівʼянки понад 177 тис. грн на фейкове лікування онука. Суд призначив йому 3 роки позбавлення волі.

Як вказано в матеріалах справи, у квітні Сергій Якімов у змові зі спільниками зателефонували львівʼянці та, представившись лікарем, повідомили, що її онук нібито потрапив в ДТП і потребує грошей на лікування.

Того ж вечора Сергій Якімов отримав він ошуканої львівʼянки 3 тис. доларів США та 2 тис. канадських доларів, що за актуальним тоді курсом НБУ становить понад 177 тис. грн. Потім він розпорядився цими грошима на власний розсуд.

У суді Сергій Якімов свою провину визнав. Суд встановив, що раніше він вже був неодноразово судимий, востаннє засуджений вироком Франківського райсуду у 2021 році до 4 років умовно.

Враховуючи обставини справи, суддя Шевченківського райсуду Руслан Єзерський визнав Сергія Якімова винним у шахрайстві за ч. 3 ст. 190 ККУ та призначив йому 3 роки позбавлення волі. Суд також зобовʼязав його сплатити потерпілій понад 177 тис. грн матеріальної шкоди. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.