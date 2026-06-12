Організатором виявився громадянин Вірменії, який тривалий час проживає у Львові

СБУ спільно з поліцейськими затримали 48-річного вірменина, який проживає у Львові, за організацію переправлення ухилянта за кордон під виглядом учасника музичного гурту.

Як повідомили в п’ятницю, 12 червня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, організував оборудку 48-річний громадянин Республіки Вірменія, який вже тривалий час проживає у Львові. Він обіцяв військовозобов’язаному допомогти безперешкодно виїхати до однієї з країн ЄС. Вартість таких послуг становила 12 тис. доларів.

Клієнт повинен був передати гроші двома траншами, спершу аванс – 3 тис. доларів, а після успішної втечі – решту суми.

«Відтак, фігурант гарантував організувати для клієнта виготовлення пакету документів про те, що той нібито є учасником музичного гурту з подальшим включення ухилянта до інформаційної системи “Шлях”. Такі документи надавали б можливість утікачу безперешкодно виїхати за межі держави в умовах воєнного стану», – повідомили в СБУ.

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Організатора затримами після отримання завдатку від клієнта

Фігуранта затримали «на гарячому» після отримання авансу. Організатору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення через державний кордон). Слідчі встановлюють інших причетних до схеми.