Під час розгляду справи у суді, патрульний став свідком, як чоловік одразу після засідання сів за кермо авто таксі. Тоді його знову затримала поліція

Сихівський районний суд Львова визнав винним 22-річного хлопця у невиконанні судового рішення та оштрафував його на 17 тис. грн. Через нетверезу їзду суд позбавив його посвідчення водія, однак він на це не зважав і продовжував їздити за кермом. До речі, на суд, який розглядав цю справу, хлопець також приїхав власним авто.

Як вказано у вироку суду, у 2020 році львів’янина оштрафували на 10,2 тис. грн та позбавили водійських прав через керування авто у стані наркотичного сп’яніння. Він програв апеляцію і у липні постанова набула чинності. Однак попри рішення суду, він продовжував їздити за кермом.

18 липня 2020 року на вул. Сихівській патрульні зупинили його за кермом авто Ford Sierra за порушення ПДР та виявили, що він позбавлений водійських прав. Його доставили у відділ поліції та склали поставу про керування авто без документів, а також порушили кримінальну справу через невиконання рішення суду.

У суді чоловік був переконаний у тому, що згідно рішення суду він був зобов'язаний лише сплатити штраф, а «позбавлення права керувати транспортним засобом, тобто посвідчення водія, не забороняло йому керувати транспортним засобом». Він не заперечує, що неодноразово сідав за кермо, будучи позбавленим водійських прав.

Додамо, що у березні 2021 року, коли Сихівський райсуд розглядав цю справу, чоловік приїздив на засідання суду на власному авто. Він все ще був позбавлений водійських прав. Патрульний, який був свідком у справі, побачив через вікно, як чоловік сідає за кермо автомобіля таксі, і повідомив про це поліцію.

Тоді його затримали на винесли ще одну постанову за ч.4 ст 126 КУпАП (керування автомобілем особою, позбавленою права керування транспортними засобами). Зараз штраф за це адмінправопорушення становить 20,4 тис. грн. Тоді патрульні також написали рапорт, що львів’янин й надалі не виконує рішення суду.

Дослідивши матеріали справи, суддя Людмила Сабара визнала хлопця винним у невиконанні рішення суду та оштрафувала на 17 тис. грн.